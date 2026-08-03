Vozinha accueilli en rockstar au Chili
La Voz’ du peuple. Arrivé ce dimanche soir à Santiago pour rejoindre Colo-Colo, Vozinha a été accueilli par des centaines de supporters à l’aéroport . Pancartes à son effigie, drapeaux du Cap-Vert et chants à son nom : le gardien de 40 ans, révélé lors de la Coupe du monde, a pu mesurer sa nouvelle popularité. « Sincèrement, je ne m’attendais pas à voir autant de gens », a-t-il reconnu, presque choqué par la réception.
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MJ pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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