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Vozinha accueilli en rockstar au Chili
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 14:59
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Vozinha accueilli en rockstar au Chili

Vozinha accueilli en rockstar au Chili

La Voz’ du peuple. Arrivé ce dimanche soir à Santiago pour rejoindre Colo-Colo, Vozinha a été accueilli par des centaines de supporters à l’aéroport . Pancartes à son effigie, drapeaux du Cap-Vert et chants à son nom : le gardien de 40 ans, révélé lors de la Coupe du monde, a pu mesurer sa nouvelle popularité. « Sincèrement, je ne m’attendais pas à voir autant de gens », a-t-il reconnu, presque choqué par la réception.

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MJ pour SOFOOT.com

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