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Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique
information fournie par So Foot 03/08/2026 à 12:35
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Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique

Voyez Monsieur Macron : le football est bel et bien politique

Selon des révélations du quotidien L’Équipe , le président de la République française Emmanuel Macron se serait personnellement impliqué dans la campagne visant à faire annuler le projet de création d’une société commerciale par la FIFA. Lui qui prétendait que le football n’est pas politique vient (une nouvelle fois) de prouver le contraire.

On savait que l’UEFA avait mené la fronde contre le projet de la FIFA de créer une société commerciale, dont la gestion aurait été en partie confiée à des investisseurs privés. Après avoir finalement rétropédalé sans attendre la fin du délai de consultation qu’il avait lui-même proposé, Gianni Infantino aurait-il subi un coup de pression de la part d’Emmanuel Macron ? C’est en tout cas ce qu’avançait le quotidien L’Équipe ce dimanche soir.

En plus d’avoir soutenu personnellement le président de l’UEFA Aleksander Čeferin et celui de la FFF Philippe Diallo, le président de la République française se serait « également entretenu au téléphone, jeudi dernier, avant cette réunion de l’instance continentale, avec le patron fragilisé de la FIFA. Pour lui faire passer le même message de « nécessité d’unité du football mondial, en évitant les fractures » et de « renforcement de la solidarité internationale » ». Message reçu cinq sur cinq même si, du côté de l’Élysée, on prévient que Macron continuera à « garder les yeux ouverts », considérant qu’ « il n’a pas vocation à arrêter son engagement » et « continuera de suivre ce sujet avec la plus grande attention ».

Par Julien Duez pour SOFOOT.com

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Emmanuel Macron
Sport
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