Voyages : les pays les plus dangereux en 2020

Voyageurs et vadrouilleurs, attention lors de vos prochaines aventures ! Le groupe d'experts en risque International SOS vient de dévoiler sa nouvelle carte interactive, la Travel Risk Map, qui dresse la liste des pays les plus dangereux dans lesquels se rendre en 2020. Une carte relayée notamment par The Independent. Et les zones les plus à risques se trouvent au Moyen-Orient et en Afrique. Quatre pays sont particulièrement dangereux pour les voyageurs : la Libye, la Somalie, le Soudan du sud et la République centrafricaine.Pour établir cette carte, International SOS a listé les pays selon trois critères différents : la sécurité, la surêté du réseau routier et l'accès aux ressources médicales en cas de problèmes sur place. Le premier critère prend en compte notamment les violences politiques commises dans les pays, le climat social ainsi que le taux de criminalité. La sûreté du réseau routier est établie en fonction du taux de mortalité sur les routes pour 100 000 habitants, précise The Independent. Dans le troisième critère, entrent en compte les infrastructures médicales et l'accès aux soins de qualité, mais aussi les risques infectieux sur place et les facteurs environnementaux.Les pays scandinaves réputés très sûrsLa carte permet de naviguer selon les différents critères, et présente avec un code couleur, pour chacun d'entre eux, différents niveaux de risque, allant d'insignifiant à très élevé. Le continent africain, la...