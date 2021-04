Voyages : Emmanuel Macron évoque une levée progressive des restrictions "début mai"

Un "certificat européen pour faciliter les voyages" au sein de l'UE est actuellement en cours de création, a également souligné le chef de l'Etat. Il pourrait arriver courant juin.

Sera-t-il possible de voyager librement cet été ? Emmanuel Macron a évoqué une levée progressive des restrictions pesant sur les voyages "début mai" dans une interview donnée dimanche 18 avril à la chaîne américaine CBS . "Nous lèverons progressivement les restrictions au début du mois de mai", a déclaré le président de la République.

"Avec les professionnels français, nous organiserons ainsi l'été pour les citoyens français, européens et américains", a-t-il ajouté. "Nous travaillons donc activement à l'élaboration d'une solution concrète, notamment pour les citoyens américains vaccinés qui pourront bénéficier, en quelque sorte, d'un certificat spécifique", a poursuivi le chef de l'Etat, indiquant que des discussions avaient été entamées sur ce point avec la Maison Blanche.

Un "certificat européen pour faciliter les voyages" au sein de l'UE est actuellement en cours de création, a également rappelé Emmanuel Macron. Ce passeport sanitaire, déjà évoqué depuis plusieurs semaines, pourrait intégrer des certificats de vaccination ou des tests négatifs.

Selon le commissaire européen au Marché intérieur, Thierry Breton, ce pass sanitaire pourrait être mis en oeuvre en juin. "La Commission (européenne) travaille sur l'ensemble des dispositions numériques (...) ça sera fait pour la mi-mai. En parallèle, on travaille avec les Etats membres et on va pouvoir commencer les premiers tests de fonctionnement début juin pour une mise en oeuvre, on l'espère, mi-juin, fin juin au plus tard", a-t-il indiqué.