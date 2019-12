"Voyage au bout de la nuit" : "Vous aimerez ce livre ou le haïrez"

De la sortie de "Voyage au bout de la nuit" en 1932, on ne retenait que le succès immédiat et l'affaire du Goncourt raté. Retour sur l'accueil critique du livre.

Ordinairement, de l'auteur à l'éditeur, on considère, sans le dire, la critique comme un mal nécessaire et circonstanciel. En entretenant avec elle de bons rapports, en la flattant, en tentant d'attirer ses faveurs. Simple vecteur de promotion, accompagnant la littérature sans la faire, la critique se tromperait avec aplomb et constance, par jalousie et frustration. Ou bien, quand elle applaudit, ce serait sans risque, comme on hurle avec les loups. Sa nécessité et son rôle seraient subalternes, négligeables.

A lire le dossier qu'André Derval avait rassemblé en 1993 à propos de la réception, à sa sortie, de Voyage au bout de la nuit de Céline, on doit réviser ce jugement. Au moins pour le passé. Au moins pour les grands livres. Science récente, l'histoire de la réception des oeuvres permet en effet de replacer l'acte de publication dans un contexte précis, et de mettre en lumière le rôle de la critique. Avec le temps, les circonstances étaient tombées dans l'oubli, s'étaient simplifiées à l'extrême : pour le premier roman de Céline, on ne retenait que le grand et immédiat succès, et l'affaire du Goncourt raté. Mais précisément, l'intérêt est d'entrer dans le détail, d'examiner les attendus de cette réception.

"C'est le prix Goncourt 1932 dans un fauteuil pour l'Heureux éditeur qui saura retenir cette oeuvre sans pareil - sic -",écrit le docteur Destouches (le pseudonyme ne le protège que quelques semaines), avec sa rouerie habituelle, dans la lettre qui accompagne l'envoi de son manuscrit chez Gallimard en avril 1932. Finalement, c'est Denoël ­ Gallimard demandait des allégements ­ qui sera l'"Heureux éditeur". Le contrat est signé le 30 juin et le livre paraît en octobre.

