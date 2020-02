Vous pouvez désormais manger la meilleure pizza du monde à Paris

Sur les internets, les nouvelles en rapport avec le plus célèbre des plats italiens tendent vers l'insolite plutôt que la gastronomie. Mais cette fois-ci, pas d'ingrédient improbable ou de photo dégoutante à mettre sous la dent des réseaux sociaux. Car il est désormais question du champion du monde de la pizza. Comme nous l'apprend Le Parisien, Peppe Cutraro, désigné meilleur pizzaïolo du monde 2019-2020, vient d'ouvrir son premier restaurant dans le XXe arrondissement de Paris.Lire aussi Emmanuel Macron, président des pizzasÀ la carte, la pizza napolitaine contemporaine, qui l'a conduit au sommet : « une pizza égayée, selon le quotidien, de jambon cru, d'amandes toastées, de confiture de figues, de provolone et de bufala » que le chef qualifie d'« explosion de saveurs, à la fois, crémeux, croustillant et intense ». « Tout est dans la pâte alvéolée, ajoute-t-il, concoctée avec de la farine spéciale, la Nuvola, commandée spécialement à un moulin. »Lire aussi Le goût de la queue Succès et crises d'angoisseEn septembre dernier, comme le raconte le quotidien, Peppe Cutraro abordait avec appréhension la compétition qui, pourtant, le portera à la consécration. « Je stressais tellement, j'avais une boule d'angoisse », confie-t-il en évoquant la veille de l'épreuve, au point de devoir être conduit à l'hôpital. C'est sans lui que son équipe partira donc en Italie mais, convaincu par celle qui partage sa vie, il saute...