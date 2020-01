Vous pourrez passer vos vacances dans des campings inspirés de la série «Camping Paradis»

Vous aviez rêvé de faire pendant vos vacances une « fiesta boom boom » comme dans la série télévisée « Camping Paradis » sur TF1 ? Vos vœux vont pouvoir être réalisés.Pour la première fois en France, un réseau d'affiliation de campings va directement s'inspirer d'une fiction. À partir du 20 avril, douze campings vont ouvrir leurs portes en France aux couleurs de cette série qui depuis 13 ans est un succès télévisé.En association avec TF1 Licences et JLA productions, ces premiers campings labellisés vont bénéficier d'une scénographie à l'image de la série avec le même porche à l'entrée, la voiturette électrique mais aussi la tenue des équipes...Côté détente, les vacanciers pourront retrouver les mêmes animations de la série en journée et en soirée. Enfin, les visiteurs pourront retrouver des produits dérivés siglés Camping Paradis comme du textile de plage.Des campings sélectionnés selon 500 points de contrôle« L'univers du camping disposait de peu de marque différenciante. Camping Paradis a su développer une marque à très forte notoriété qui correspond au désir des consommateurs : séjourner dans un camping à taille humaine bénéficiant d'équipements et d'animations de qualité et dont la vocation est la bienveillance », explique Olivier Lachenaud le directeur général du réseau d'affiliation.Ces premiers campings ont été sélectionnés selon une charte sur 500 points de contrôle reposant sur des critères de qualité, la satisfaction et du bien-être des vacanciers. Les séjours d'une semaine pour deux personnes sont facturés selon les campings entre 75 euros dans l'Ardèche à 299 euros en Haute-Garonne. Un site internet vient d'être lancé pour pouvoir effectuer les premières réservations.Un secteur très porteurSelon les professionnels, le secteur du camping, qui attire chaque année 12 millions de Français, est en pleine mutation. Depuis plusieurs années, ces lieux ...