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Vous ne devinerez jamais la nationalité du nouveau coach de Lionel Messi
information fournie par So Foot 15/09/2026 à 18:16
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Vous ne devinerez jamais la nationalité du nouveau coach de Lionel Messi

Vous ne devinerez jamais la nationalité du nouveau coach de Lionel Messi

L’Inter Miami a trouvé son nouveau coach et surprise, il est Argentin. Cristian Alberto González, dit Kily González vient remplacer Guillermo Hoyos , un Argentin, qui avait lui-même remplacé Javier Mascherano, un Argentin bien sûr. Le nouvel entraîneur de Miami a même été coéquipier de la Pulga en sélection en 2005 .

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