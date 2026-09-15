Vous ne devinerez jamais la nationalité du nouveau coach de Lionel Messi
L’Inter Miami a trouvé son nouveau coach et surprise, il est Argentin. Cristian Alberto González, dit Kily González vient remplacer Guillermo Hoyos , un Argentin, qui avait lui-même remplacé Javier Mascherano, un Argentin bien sûr. Le nouvel entraîneur de Miami a même été coéquipier de la Pulga en sélection en 2005 .
Embed t.co…
LP pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer