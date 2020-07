Vous le trouvez pas sexy, vous, ce mercato de l'OGC Nice ?

Quelques semaines après l'ouverture du mercato estival, l'OGC Nice a déjà enrôlé cinq joueurs. Avec en tête de gondole - en attendant Kondogbia ? - un certain Morgan Schneiderlin, symbole des valeurs que Patrick Vieira entend inculquer à son effectif juvénile et du recrutement judicieux que mène jusqu'ici la direction niçoise. Car si, sur la Côte d'Azur, on a de l'argent grâce à Ineos et Jim Ratcliffe, on a aussi des idées. Suffisamment pour offrir, sans complètement flamber, une équipe plus consistante et à même de jouer le podium à coach Vieira. Au moins sur le papier.

Schneiderlin, Anglais rapatrié

C'est une question que beaucoup se sont déjà posée à l'approche du tirage du loto ou au détour d'un repas entre amis : que faire de deux millions d'euros ? Le champ des possibles est vaste, et en Ligue 1, deux clubs en ont récemment offert un petit échantillon, et l'illustration que cette somme peut s'avérer aussi bien colossale que dérisoire, selon qui la détient et surtout selon ce que l'on en fait. Là où les Girondins de Bordeaux se seraient offert un nouveau logo frappé d'un blase " Bordeaux Girondins " accentuant bien le chaos qui réside actuellement au Haillan, l'OGC Nice a, pour environ le même montant, attiré sur la Côte d'Azur un garçon chargé de limiter les futures turbulences, le taulier annoncé de son entrejeu : Morgan Schneiderlin, transfuge d'Everton. Parce qu'il n'a quasiment pas évolué en Ligue 1 (trois matchs en 2007-2008 avec Strasbourg), l'arrivée de international tricolore (15 sélections) suscitera sans doute pas mal de curiosité cette saison. Mais elle a aussi le mérite de balayer les quelques doutes entourant encore le projet niçois, et de situer les intentions d'Ineos et de son très riche fondateur Jim Ratcliffe, proprio du Gym depuis l'été dernier.La signature chez les Aiglons de Schneiderlin n'est pas sans rappeler celle à Rennes l'hiver dernier de Steven Nzonzi, qui comme lui est né fin 1988, parti tôt de l'Hexagone pour se faire les dents outre-Manche, arrivé sur la pointe des pieds chez les Bleus (14 capes pour le champion du monde), avec qui il a lui aussi disputé - et remporté - un mondial, avant de revenir en France pour s'y relancer au sein d'un projet ambitieux. Le parallèle ne relève pas forcément du hasard : troisième de Ligue 1 l'an passé, Rennes est en situation Lire la suite de l'article sur SoFoot.com