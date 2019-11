La séance en assemblée plénière du conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté a été animée vendredi 15 novembre. C'était la première fois que les élus régionaux se réunissaient depuis le 11 octobre dernier et la sortie polémique de Julien Odoul. Le conseiller régional du Rassemblement national s'en était pris à une mère de famille, lui demandant, devant l'assemblée et les enfants qu'elle accompagnait pour une sortie scolaire, d'ôter son voile islamique. Une séquence filmée que Julien Odoul avait partagée sur les réseaux sociaux et qui avait relancé le débat sur le port du voile en France.Près d'un mois plus tard, Jérôme Durain n'a, semble-t-il, toujours pas digéré les propos du président du groupe RN au conseil régional. Comme repéré par plusieurs médias, dont le Huffington Post, le sénateur socialiste s'en est pris vertement à Julien Odoul. « Nous ne nous habituerons pas au manque de respect qui caractérise vos interventions, cette façon de dénigrer, de salir, de mettre en cause, d'abîmer », commence par énumérer Jérôme Durain. La suite de son discours est du même acabit.Lire aussi Aurélien Taché : « Julien Odoul récupère les mots de Jean-Michel Blanquer »« Il faut arrêter de prendre les gens pour des jambons »Il reproche tour à tour à Julien Odoul sa façon de parler à la présidente de région, Marie-Guite Dufay, son discours sur la laïcité (« C'est vous qui demandez à la présidente...