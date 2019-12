« Quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. » La formule de Martine Aubry, certes éculée, maintes fois rabâchée, s'applique pourtant assez bien à la joute qui s'est tenue ce jeudi soir sur le plateau de Vous avez la parole. Sans doute résume-t-elle l'état d'esprit des téléspectateurs de France 2 après plus de deux heures de débats entre les deux membres du gouvernement présents pour défendre la nouvelle réforme des retraites, Gérald Darmanin et Sibeth Ndiaye, et les huit opposants qui leur faisaient face. Et explique-t-elle pourquoi ils étaient seulement 37 %, selon le sondage Ipsos de fin d'émission, à avoir jugé les deux ministres convaincants. « C'était une émission difficile : les retraites, c'est un patrimoine, tout le monde est concerné, forcément ça crée de l'anxiété, explique-t-on dans l'entourage du locataire de Bercy une fois les caméras coupées. Mais elle a permis de rappeler les grands principes : la sauvegarde du système par répartition, que c'est une réforme de justice sociale? »Lire aussi Michèle Cotta ? Delevoye, trait d'union de la majoritéInutile de compter les points. Inutile de désigner un quelconque vainqueur. Le timing laissait présager d'emblée l'impasse dans laquelle le débat allait se conclure : comment réussir son exercice de communication, comment rassurer les Français quand le texte au centre des inquiétudes n'est pas encore ficelé et qu'il faut encore attendre la prise de parole...