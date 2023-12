Votre sapin de Noël : artificiel ou naturel ?

Etes-vous plutôt adepte du sapin naturel ou du sapin artificiel ? (Crédits photo : Adobe Stock - )

La saison des marchés de Noël et des raclettes est officiellement ouverte ! Et avec elle vient le temps de décorer votre maison pour accueillir le père Noël comme il se doit dans quelques semaines, avec en pièce maîtresse le sapin de Noël et l'éternel débat : faut-il prendre un arbre artificiel ou naturel ?

Les fêtes de fin d'année, un moment attendu avec impatience

Selon un sondage de 2022, les Français restent majoritairement attachés à ces moments particuliers : ils sont 72% à accorder de l'importance aux fêtes de fin d'année (Noël et nouvel an), dont 36% à y accorder beaucoup d'importance (1).

Ils sont 61% à y voir un moment de convivialité pour se retrouver avec son entourage proche.

Dans ce contexte, près de 80% des ménages interrogés déclarent installer des décorations à l'occasion des fêtes de fin d'année, soit environ 23,7 millions des foyers.

Un chiffre qui va crescendo en fonction de la taille du logement (44% pour les répondants qui habitent un studio contre 91% pour ceux qui ont un cinq pièces ou plus) et de la composition familiale (56% pour les célibataires sans enfants, contre 92% pour les couples avec enfant).

A lire aussi // Noël 2023 : quel budget cette année ?

Nos atuces pour réduire votre budget cadeau à Noël

Le sapin, pièce maîtresse de votre décoration de Noël

Parmi les différents types de décoration installés à Noël, le sapin arrive en tête avec 74% parmi l'ensemble des ménages (un chiffre qui monte à 93% parmi les foyers qui décorent leur logement), soit environ 22,2 millions de foyers qui installent un sapin de Noël.

Les boules de Noël arrivent en seconde position avec 70% parmi l'ensemble des ménages et les guirlandes ou décorations lumineuses se classent en troisième position avec 63%.

A noter : les guirlandes «classiques», c'est-à-dire non lumineuses, plaisent encore à 44% de l'ensemble des ménages.

Parmi les foyers qui installent des décorations de Noël, 96% réutilisent leurs objets d'une année sur l'autre et 31% les réalisent eux-mêmes.

Bon à savoir : En moyenne, les Français gardent leurs décorations de Noël un peu moins de 5 ans. Ils ne sont que 10% à en changer tous les ans.

Sapin artificiel ou «vrai» sapin ? Chaque année, le débat divise autour de la machine à café, chaque équipe présentant ses arguments : facilité d'entretien et période d'utilisation plus longue d'un côté, authenticité et odeur régressive, chacun campe sur ses positions.

Le sapin artificiel tient pourtant le haut du panier puisqu'il trône chez 64% des ménages qui décorent leur maison à Noël (soit 14,1 millions de sapins artificiels) contre «seulement» 33% de sapin naturel (soit 7,2 millions de sapin naturels) et 3% de sapins dits «alternatifs», c'est-à-dire fait de bois, de matériaux de récupération, etc.

L'argument écologique est souvent avancé par les partisans du sapin naturel, mais dans un cas sur quatre le sapin (soit 2,1 millions d'arbres) en question est «vaporisé» (avec de la fausse neige par exemple) ou peint, et ne peut plus être recyclé.

Côté sapin artificiel, sa durée d'utilisation avant d'être remplacé est d'un peu moins de 8 ans, avec tout de même des résultats disparates puisque les répondants sont 20% à ne le conserver que 2 à 3 ans mais également 20% à le conserver entre 10 et 15 ans…

(1) «Les impacts environnementaux des fêtes de fin d'année», Ademe, Décembre 2022.

DECOUVREZ LES PRODUITS BOURSOBANK Un imprévu ? Un coup de cœur ? Avec CLI€, financez vos projets grâce à un crédit rapide de 200€ à 2 000€ et remboursez-le en 3 mensualités fixes, claires et simples à comprendre, sans justificatif. Découvrez CLI€ Voir conditions sur site