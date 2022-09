Vote en Suisse: l'élevage intensif sauvé, les femmes devront travailler un an de plus

Des affiches contre l'élevage intensif dans un champ près de Collex-Bossy, en Suisse, le 15 septembre 2022 ( AFP / Fabrice COFFRINI )

Une initiative populaire pour tenter d'interdire l'élevage intensif en Suisse a échoué dimanche mais en revanche l'allongement de la retraite des femmes à 65 ans semble acté par les électeurs, selon les premières tendances publiées par l'institut gsf.bern.

Après deux tentatives avortées en 2004 et 2017, Berne devrait donc recueillir suffisamment de voix pour "stabiliser" le système suisse d'assurance vieillesse, soumis à une énorme pression alors que l'espérance de vie augmente et que la génération géante des baby-boomers atteint l'âge de quitter la vie active.

Une affiche électorale sur une réforme des retraites, le 23 septembre 2022 dans une rue de Genève, en Suisse, deux jours avant un vote ( AFP / Fabrice COFFRINI )

La partie la plus controversée de la réforme exige que, comme les hommes, les femmes travaillent jusqu'à 65 ans, avant de pouvoir prétendre à une pension à taux plein. Un an de plus qu'à présent.

En revanche, les partisans d'une proposition d'interdire l'élevage intensif, qui aurait éradiqué essentiellement les fermes industrielles dans un pays qui est encore très rural, a échoué selon les calculs de gfs.bern publiés dès la clôture des bureaux de vote à midi (10H00 GMT).