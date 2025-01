Vote de Hassan sur Sansal: "une honte" pour Glucksmann, "un scandale" pour Retailleau

Raphaël Glucksmann (c) au Parlement européen, le 23 octobre 2024 à Strasbourg ( AFP / FREDERICK FLORIN )

"Honte", "scandale"... le vote de plusieurs eurodéputés LFI, dont Rima Hassan, contre une résolution du Parlement européen demandant la libération de l'écrivain Boualem Sansal, incarcéré depuis la mi-novembre en Algérie, suscitait un tollé vendredi à gauche comme à droite.

"C'est une honte! Franchement, s'abstenir ou voter contre un tel texte factuel où il n'y a rien d'idéologique, rien d'historique qui soit contestable, c'est simplement cautionner l'emprisonnement d'un immense écrivain dans des geôles et c'est profondément scandaleux", a déclaré sur BFMTV/RMC Raphaël Glucksmann, qui siège avec les socialistes.

Les députés européens ont voté jeudi à une écrasante majorité (533 voix pour, 24 contre et 48 abstentions) une résolution pour demander la libération de l'écrivain franco-algérien ainsi que d'autres critiques du pouvoir algérien.

Rima Hassan, le 17 juin 2024 à Montreuil, près de Paris ( AFP / Ludovic MARIN )

La délégation de La France insoumise s'est partagée entre 4 votes contre et 2 abstentions. Rima Hassan a ainsi voté contre, tandis que Manon Aubry s'est abstenue.

L'ancien Insoumis François Ruffin s'est dit en "désaccord complet" avec le vote de ses anciens camarades. "La place d'un écrivain n'est pas en prison, qu'on soit d'accord ou pas avec ce qu'il écrit. Evidemment qu'il faut tout faire pour la libération d'un écrivain", a-t-il réagi sur France Inter.

Tollé également à droite. "Vous vous rendez compte que cette résolution demandait la libération immédiate d'un homme malade, d'un homme âgé. Et Mme Rima Hassan dit +non, je refuse, je vote contre+. C'est inhumain, c'est politiquement scandaleux. Et je demande d'ailleurs à LFI de se justifier", a renchéri le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau sur Europe1/Cnews.

Rima Hassan s'est défendue sur X en affirmant notamment "s'opposer à l'instrumentalisation qui est faite" du cas de M. Sansal par la droite et l'extrême droite dans les relations déjà houleuses entre la France et son ancienne colonie.

M. Retailleau a admis que Boualem Sansal était "sans doute l'otage de cette relation tendue entre les deux pays. Boualem" et a demandé "au régime algérien un geste humanitaire".

L'écrivain franco-algérien Boualem Sansal, le 29 octobre 2015 à Paris ( AFP / FRANCOIS GUILLOT )

Selon le quotidien français Le Monde, le pouvoir algérien aurait mal pris des déclarations de M. Sansal au média français Frontières, réputé d'extrême droite, reprenant la position du Maroc selon laquelle le territoire du pays aurait été tronqué sous la colonisation française au profit de l'Algérie.

Pour M. Glucksmann, ce vote est un argument supplémentaire pour justifier la rupture en France entre socialistes et Insoumis. "Notre vision du monde, nos principes ne sont pas les mêmes, Notre rapport au débat public n'est pas le même. Arrêtons l'hypocrisie", a-t-il plaidé.