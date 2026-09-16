Von der Leyen va appeler à la solidarité européenne et à un resserrement des liens avec le Canada

par Jan Strupczewski et Yves Herman

La présidente de la Commission européenne appellera mercredi à la solidarité au sein de l'Union européenne (UE) pour faire face aux défis que posent le changement climatique, l'intelligence artificielle et la concurrence de la Chine, en soulignant qu'aucun pays de l'UE ne peut les relever seul.

Dans son discours annuel devant le Parlement européen, Ursula von der Leyen exposera les priorités de l'UE pour l'année à venir.

La présidente de la Commission européenne, qui entame actuellement son deuxième mandat de cinq ans à la tête de l'exécutif européen, insistera sur la nécessité de préserver l'indépendance de l'Europe dans divers secteurs, notamment ceux de l'énergie, des matières premières et des technologies propres, ont indiqué des responsables.

Pour y parvenir, les pays de l'UE devront non seulement travailler ensemble, mais aussi s'appuyer sur des partenaires solides comme le Canada, dont le Premier ministre, Mark Carney, sera présent à Strasbourg et où prononcera jeudi un discours devant le Parlement européen.

Ursula von der Leyen devrait souligner que, bien que le Canada ne puisse pas devenir membre de l'Union européenne, le bloc souhaite s'en rapprocher autant que possible, car il partage les valeurs de l'Europe et pourrait aider l'UE à réduire sa dépendance vis-à-vis de la Chine, notamment en ce qui concerne les matières premières et leur transformation, ont déclaré des responsables.

La présidente de la Commission européenne devrait rappeler qu'elle était favorable à des négociations avec la Chine sur les moyens de réduire le déficit commercial de l'UE, mais que ces discussions devaient aboutir rapidement, faute de quoi l'UE serait contrainte de recourir à d'autres mesures pour protéger son économie.

Ursula von der Leyen devrait également aborder les questions du changement climatique, de l'IA et de l'immigration, ont dit les responsables.

(version française Camille Raynaud)