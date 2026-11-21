La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a exprimé samedi sa "solidarité totale" avec le Danemark à la suite d'une tentative d'assassinat d'un rappeur américano-ukrainien officiellement attribuée par Copenhague à la Russie.

"C'était une attaque sur le territoire de l'Union européenne. Et c'est inacceptable. Nous exprimons notre solidarité totale avec le Danemark. Et avec les autres Etats membres visés par des attaques hybrides russes", a dit la cheffe de l'exécutif européen dans un message sur le réseau social X.

Ursula von der Leyen a ajouté que la Commission présenterait prochainement une "nouvelle stratégie européenne de sécurité" pour renforcer ses capacités de préparation et de dissuasion.

Le Danemark a annoncé vendredi l'expulsion de l'attaché militaire de l'ambassade de Russie à Copenhague en réponse à cette tentative d'assassinat déjouée en septembre. L'ambassade russe a jugé que ces accusations n'étaient pas étayées.

Dans un message sur X diffusé vendredi soir, Emmanuel Macron a dénoncé "un agenda agressif" de la Russie sur le territoire européen.

"Au cours des 24 dernières heures, plusieurs de nos partenaires européens et de nos alliés ont été de nouveau confrontés à des incidents graves qui dénotent une agressivité nouvelle de la part de la Russie", a déclaré le chef de l'Etat français, citant la violation des espaces aériens de la Pologne et de la Moldavie par des aéronefs russes, une tentative de sabotage en Estonie et l'incident au Danemark.

(Jean-Stéphane Brosse pour la version française)