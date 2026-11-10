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Volodimir Zelensky et les dirigeants des pays nordiques se réunissent mardi au Danemark
information fournie par Reuters 10/11/2026 à 09:54

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Le président ukrainien Volodimir Zelensky est attendu mardi au Danemark pour une rencontre avec les dirigeants des pays nordiques, a annoncé la Première ministre danoise Mette Frederiksen.

Mette Frederiksen accueillera Volodimir Zelensky ainsi que les chefs d'État et de gouvernement des autres pays nordiques qui discuteront notamment du soutien militaire à l'Ukraine et de la sécurité en Europe, précise un communiqué.

Le Danemark, la Suède, la Norvège, la Finlande et l'Islande sont membres du Conseil nordique.

Cette rencontre intervient alors qu'une délégation ukrainienne a entamé à Abou Dhabi des pourparlers de paix avec les négociateurs russes, sous l'égide des Etats-Unis.

(Reportage de Stine Jacobsen, Version française Matthieu Huchet)

Guerre en Ukraine
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