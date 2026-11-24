Volodimir Zelensky confirme que l'Ukraine a attaqué un cargo dans le golfe de Finlande

Le président ukrainien Zelenskiy en Norvège pour des entretiens

24 novembre (Reuters) - Le président ‌ukrainien Volodimir Zelensky a confirmé mardi ​que l'Ukraine avait attaqué un cargo en route pour l'enclave russe de Kaliningrad ​samedi dans le golfe de Finlande, comme ​l'en soupçonnaient les autorités ⁠finlandaises.

Dans une interview accordée à l'agence ‌Bloomberg, le chef de l'Etat a déclaré que le Sparta II, ​exploité ‌par l'entreprise russe de logistique ⁠de défense Oboronlogistika, constituait une cible légitime pour Kyiv car il transportait des ⁠armes.

L'attaque a ‌provoqué un incendie à bord ⁠du navire, touché par des drones, ‌et ses seize membres ⁠d'équipage ont été évacués par la ⁠Russie. L'un ‌d'entre eux a été légèrement blessé.

Le navire ​a été ‌remorqué jusqu'au port de Saint-Pétersbourg, a dit mardi le ministère ​russe des Transports.

L'Ukraine a également revendiqué l'attaque d'une corvette ⁠et d'un vraquier russes dimanche dans le port libyen de Benghazi à l'aide de sept drones navals.

(Rédigé par Harishankar Manoj à Bangalore, Jean-Stéphane Brosse pour la ​version française)