Volley : Toulouse renverse Montpellier, Terville-Florange facile par Adonis Vesin (iDalgo) Une leçon de mental. Toulouse a disposé de Montpellier en cinq sets pour empocher sa deuxième victoire de la saison en Ligue A. Les Toulousains, menés 25-20 18-25 18-25, n'ont pas laissé la moindre chance aux Héraultais de conclure la rencontre. Les Haut-Garonnais ont été parfaits dans les moments-clé (28-26, 15-12). Leurs adversaires n'ont toujours pas goûté à la victoire cette saison. En ligue féminine, Terville-Florange a sèchement disposé de France Avenir 3-0 (25-20, 25-14, 25-11). Le TFOC pointe au septième rang avec deux succès pour un revers. Les talents françaises sont dernières avec deux défaites en deux rencontres et aucun set inscrit.

