Volley : Ngapeth effacé de la campagne contre les agressions sexuelles sur les enfants

Simple geste déplacé - et inapproprié - ou véritable agression sexuelle ? Ce sera à la justice brésilienne de répondre à cette question. Lundi, Earvin Ngapeth, la star de l'équipe de France de volley, a été arrêté par la police brésilienne à Belo Horizonte pour harcèlement sexuel. Au cours d'une soirée organisée pour fêter la fin du Championnat du monde des clubs (dont son club de Kazan a pris la 3e place), Ngapeth a giflé les fesses d'une jeune femme de 29 ans. Des faits qu'il a immédiatement reconnu et dont il s'est excusé. « Il est effondré par cette histoire », confie un proche.Il a été remis en liberté conditionnelle contre une caution de 10000 euros mardi soir après plus de 24 heures de détention dans une prison brésilienne. La vidéo de surveillance de l'établissement confirmerait la défense du joueur, qui parle d'un « malentendu » et réfute l'agression sexuelle. Il pourrait s'agir d'un stupide pari entre joueurs mais qui ne serait pas en faveur de la défense du joueur. Le ministère public brésilien décidera rapidement - dans la semaine - s'il faut renvoyer le Tricolore devant la justice ou bien ordonner un non-lieu dans cette affaire. Selon les proches du joueur, ce dernier ne risque qu'une amende.Il n'empêche que le mal est déjà fait pour le « bad boy » du volley français. Son image est une nouvelle fois écornée, salie. Dès mardi, le ministère des Sports français a supprimé son intervention dans une vidéo publiée fin novembre où de grands sportifs tricolores (Zidane, Riner...) s'impliquaient contre les violences sexuelles sur les enfants. « Il faut avant tout rappeler qu'il est présumé innocent mais on a estimé qu'il était plus sage de supprimer son passage par précaution », explique-t-on au ministère. La vidéo de la scène Quelle conséquence pour l'équipe de France ?Ce mercredi soir, le volleyeur avait bien rejoint son équipe de Kazan pour un match de ...