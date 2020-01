Volley : les Championnats de France pros bientôt sur petit écran

Enfin ! Les amoureux et fans de volley vont pouvoir regarder leurs clubs préférés à la télévision. Invisibles sur les petits écrans depuis la fin du partenariat avec la Chaîne L'Equipe en 2018, les championnats professionnels - messieurs et dames - seront désormais diffusés sur « Sport en France ». Un média lancé par le CNOSF et le groupe privé Media 365 fin mai 2019.Disponible gratuitement sur les box des principaux opérateurs, cette chaîne diffuse déjà le championnat de handball féminin et les matchs de Ligue de champions de volley. Jusqu'à présent, les championnats de la Ligue nationale de volley (LNV) étaient accessibles via un abonnement sur le site de la LNV. Le #VolleyPro s'affiche sur @sport_en_france en 2020 ! Retrouvez l'essentiel de la #LAF et la #LAM gratuitement sur votre box, à partir du 18 janvier pic.twitter.com/BlanMFCRIa-- LNV (@LNVofficiel) January 7, 2020 «Promouvoir un sport sans visibilité»L'annonce a été effectuée, ce mardi, au ministère des Sports, par les nouveaux diffuseurs et le président de la Fédération, Eric Tanguy, et celui de la LNV, Alain Griguer. « Il est difficile de promouvoir un sport sans visibilité, cela va permettre de développer le volley », apprécie ce dernier.Dans les faits, entre 20 et 25 matchs seront diffusés sur « Sport en France ». Le premier sera le derby entre Narbonne, qui inaugure sa nouvelle salle de 3500 places, et Montpellier en Ligue A masculine le 18 janvier. Un match de Paris sera retransmis en février. Au total 10 matchs de saison régulière (6 masculine et 4 féminine) et une quinzaine de matchs de playoffs - un quart de finale messieurs, une demie messieurs, une demie dames et l'intégralité des finales - sont au programme. Pour prétendre être diffusés, les clubs devront évoluer dans des salles dont la capacité est d'au moins 1500 spectateurs.Les coûts de production - estimés aux alentours de 250 000 euros - seront pris en charge par ...