Volley : les Bleues quatrièmes de l'Euro U19, le titre pour la Turquie par Florian Burgaud (iDalgo) Ce dimanche, le championnat d'Europe U19 féminin de volleyball prenait fin dans la Gradska Arena de Zenica en Bosnie-Herzégovine. Les jeunes françaises, qui s'étaient hissées en demi-finale après un parcours parfait lors des matches de poule, ont terminé la compétition par deux défaites. Après avoir perdu face à la Serbie ce samedi, elles se sont inclinées 3-1, malgré des fins de sets serrées, contre la Biélorussie, bronzée. Finalement, ce sont les Turques, battues lors de la première phase par l'équipe de France, qui sont sacrées reines d'Europe, comme en 2012, après avoir battu au set en or les Serbes lors de la grande finale.

