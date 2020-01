Volley : face aux Bulgares, les Bleus tombent de haut

Ils le savaient : rien ne sera simple lors de ce tournoi de qualification olympique (TQO) qui offre le dernier ticket pour les prochains Jeux de Tokyo. Les joueurs de l'équipe de France l'ont vérifié ce lundi en s'inclinant en 5 sets (25-23, 17-25, 25-22, 19-25, 15-8) face à la Bulgarie lors de la deuxième journée du tournoi qui se déroule cette semaine à Berlin (Allemagne). Prochain rendez-vous mercredi soir (20h45) face aux Pays-Bas pour le dernier match de poule. Forcément capital.Ce qu'il faut retenirAu lendemain de leur belle et idéale entrée en matière face au champion d'Europe serbe (victoire 3-0), les Bleus ont été cueillis à froid par la Bulgarie lors de la deuxième journée de poule du TQO. Peut-être émoussés par leur duel de la veille, les joueurs de Laurent Tillie n'ont que trop rarement su hausser leur niveau de jeu. Ils ont surtout manqué d'intensité. Si lors de l'Euro en France en septembre, le suspense avait tourné court avec un succès des Bleus (3-0), cette fois les puissants Bulgares, emmenés par Sokolov (partenaire de Ngapeth à Kazan), Skrimov (ex-Paris), ont fait durer les débats jusqu'au tie-break.Ce revers n'arrange évidemment pas les affaires comptables des partenaires d'Antoine Brizard. Pour tenter d'espérer décrocher leur ticket pour les JO de Tokyo, les Bleus doivent terminer à l'une des deux premières places de leur groupe qui donne accès au dernier carré de ce TQO. Un seul sésame sera offert à l'issue de ce rendez-vous berlinois.Le joueur : Earvin NgapethIl est le baromètre de l'équipe. Quand Earvin Ngapeth va, l'équipe de France va. Ce lundi, le réceptionneur-attaquant tricolore, empêtré dans une histoire de mœurs au Brésil, a alterné le moyen et le bon. Dans le 3e set, au moment de la tempête, le numéro 9 a été l'artisan de la remontée grâce à une série de services gagnant, des attaques surpuissantes (chronométrée à 105 km/h) et des défenses ...