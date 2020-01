Volley : et maintenant la Slovénie pour les Bleus

Finalement, le dernier match de poule du TQO face aux Pays-Bas était d'emblée plus simple que prévu. La victoire et la qualification en demi-finale, quelques heures plus tôt, de la Bulgarie, vainqueur 3-2 de la Serbie, obligeaient les Bleus non plus à gagner le match mais à seulement remporter un set.Il ne fallait donc pas perdre 3-0 pour atteindre le dernier carré et préserver les chances d'aller aux JO de Tokyo.La mission a vite été accomplie : les Français ont gagné la première manche 25-21 pour ne pas se faire peur. Même s'ils ont finalement perdu le match 2-3 (25-21, 25-20, 22-25, 19-25, 11-15), ils ont validé leur billet pour la demi-finale. Ce dernier les rapproche un peu plus de Tokyo mais la capitale japonaise reste encore loin.Le précieux sésame passe notamment dès ce jeudi par une demi-finale face à la Slovénie, vice-championne d'Europe depuis sa finale perdue à Paris en septembre dernier contre la Serbie. France - Pays-Bas pour une place en 1/2 Finale du #TQO A suivre en fil rouge @RMCsport #RoadtoTokyo2020 pic.twitter.com/fvNzSYLJZh-- Nicolas Baillou (@NicolasBaillou) January 8, 2020 La Slovénie, mine de rien, a réussi jusqu'à présent un TQO parfait en battant notamment l'Allemagne chez elle à Berlin au bout d'un match épique (32-34, 25-20, 19-25, 25-21, 25-12) qui dit tout de sa force et de son ambition. La tâche des Bleus, qui jouent très gros désormais sur un match à élimination directe est donc gigantesque ce jeudi à partir de 17 heures (en direct sur la chaîne L'Equipe), soit moins de 20 heures après le match contre les Pays-Bas.Encore tout à prouverLes Slovènes, eux, ont eu un peu plus de temps de récupération puisqu'ils ont battu les Tchèques (3-1) ce mercredi après-midi. La fatigue risque d'être un des critères de ce match essentiel.Le gagner ne signifiera pas que les Bleus seront qualifiés pour Tokyo. S'ils battent la Slovénie, les joueurs de Laurent Tillie devront encore ...