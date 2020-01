Volley : «C'est un rêve» confie l'international tricolore Yacine Louati

Vainqueurs en 3 sets (25-20, 25-20, 25-23), vendredi soir, de l'Allemagne lors de la finale du Tournoi de qualification olympique (TQO) qui se déroulait à Berlin, les Bleus ont décroché l'ultime ticket pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. Privée de nombreux titulaires (forfaits de Boyer, Clévenot, Rossard et blessure de Le Roux), la France a pu compter sur une nouvelle génération de joueurs dont Yacine Louati, 17 sélections seulement à son compteur avant le début TQO. Depuis le bus qui emmène les Bleus à leur hôtel berlinois l'international de 27 ans a répondu à nos questions.Dans quel état d'esprit êtes-vous ?YACINE LOUATI. On commence seulement à réaliser. Le match est fini depuis plus d'une heure et on comprend à peine ce qui s'est passé. On est qualifiés pour les Jeux. C'est incroyable. On vient de tellement loin. Il y a beaucoup d'émotion.Avez-vous conscience d'avoir été l'une des révélations de ce TQO ?On a la chance en France d'avoir beaucoup de très bons réceptionneurs-attaquants. J'étais derrière certains. Mais je n'avais pas de stress, j'étais serein car on se connaît tous dans cette équipe. On a un groupe soudé. Il y a du cœur. En route pour @Tokyo2020 !!!! pic.twitter.com/WqPcSzJnJh-- FFvolley (@FFvolley) January 10, 2020 Que représente cette qualification ?Cela représente beaucoup. C'est un rêve. Je n'osais même pas en parler ou y penser avant. Et ça me tombe dessus... J'ai une pensée pour mes proches et mon père (NDLR : l'ex-international tunisien Moutaa Louati, décédé en mai 2010). C'est grâce à lui que je joue au volley et que je vis ces moments.Pensez-vous faire partie de la sélection pour les Jeux ?Je pense la mériter mais tout le monde dans ce groupe mérite sa place. On est revenu de tellement loin avec les absences. Le groupe s'est formé dans la douleur et la difficulté. On a créé quelque chose de fort lors de ce TQO. On a tous la rage et ...