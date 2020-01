Volley-ball : une qualification et des questions pour les Bleus

Ils ont fêté leur qualification jusqu'au bout de la nuit. Inséparables sur le terrain comme dans les coulisses. Entre leur victoire (3-0), vendredi, sur l'Allemagne en finale du Tournoi de qualification olympique -- synonyme de ticket pour les Jeux de Tokyo -- et l'heure du rassemblement dans le hall de leur hôtel berlinois à 4 heures ce samedi matin, les joueurs de l'équipe de France sont restés ensemble. La page berlinoise désormais refermée en beauté, tous les regards sont désormais tournés vers les Jeux nippons.Et maintenant, quel programme ?Dès ce samedi, les joueurs se sont tous séparés. Si certains ont pu profiter, pendant quelques heures, de leurs familles à leur retour en France, d'autres sont directement repartis retrouver l'ordinaire de leur saison dans leurs clubs respectifs aux quatre coins d'Europe ou en Chine pour le central globe-trotter Kévin Le Roux.Les héros de Berlin ne se retrouveront désormais qu'en mai, à l'issue des championnats nationaux, pour disputer la Ligue des Nations (VNL). Une compétition qui oppose, tous les ans sur six week-ends, les meilleures sélections mondiales. Cette année, la VNL débutera le 22 mai et s'achèvera par le final 6 le premier week-end de juillet à Turin (Italie). La France va pouvoir se servir de cette compétition comme d'une rampe de lancement idéale pour les Jeux de Tokyo. #TQO Les Bleus qualifiés pour @Tokyo2020 !Un match parfaitement maîtrisé face aux Allemands. Victoire 3/0 25-20 25-20 25-23Les statistiques:https://t.co/VMv8bEqYlgLe résumé: https://t.co/d4EjpmbRfm pic.twitter.com/nsQgUAuSTI-- FFvolley (@FFvolley) January 11, 2020 Avec quelle équipe à Tokyo ?Le staff tricolore risque d'avoir de sérieuses migraines dans les prochains mois. Car le TQO a rebattu les cartes de la sélection et a permis à une nouvelle génération de joueurs, jusque-là dans l'ombre de leurs aînés, d'éclore au grand jour. Pour certains, cela a même pris des ...