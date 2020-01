Volley-ball : «On s'est battu pour inculquer cette culture de la gagne», confie Laurent Tillie

C'est l'une des images fortes de la soirée de vendredi. Quelques instants après avoir la victoire en finale du tournoi de qualification olympique, qui permet à la France de décrocher son billet pour les Jeux de Tokyo l'été prochain, Laurent Tillie est retourné s'asseoir sur son banc.Lentement. Discrètement. Caché derrière sa plaquette, le sélectionneur des Bleus (56 ans) a craqué et versé quelques larmes. Rentré ce samedi matin chez lui, dans le sud de la France, il s'est confié sur l'importance de cette qualification.Vous montrez rarement vos émotions pendant les matchs. Mais cette fois, elle était trop forte ?LAURENT TILLIE. Je me suis effondré. C'était tellement gros ce qu'on voulait et tellement gros ce qu'on a accompli... Dans ces cas-là, tu chavires dans une autre dimension. C'est comme gagner le gros lot au loto : tu le veux tellement mais tu n'oses pas y croire. Tu revois toutes les difficultés qu'on a tous dues surmonter ensemble pour y arriver. Pour moi, cette qualification c'est la médaille qu'on n'a pas eue à l'Euro en France, quand je vois les têtes des Serbes et des Slovènes... Je suis content de ce qu'on a fait.Est-ce votre plus belle émotion de sélectionneur ?Avec celle vécue lors des deux premiers titres (NDLR : Ligue mondiale et Euro en 2015). A l'époque, j'avais aussi versé des petites larmes mais je m'étais mieux caché (sourire). Tu t'aperçois que pour obtenir ces résultats il faut un alignement de planètes... Que d'émotions pour le sélectionneur Laurent Tillie après la victoire de son équipe. #lequipeVOLLEY #FRAALL pic.twitter.com/LGXPtQfxQF-- la chaine L'Équipe (@lachainelequipe) January 10, 2020 Que représente cette qualification ?Ça n'arrive pas souvent, c'est un gage de réussite. Dès ma prise de fonction, en 2012, je me suis projeté sur les Jeux, ceux de Rio puis sur ceux de Tokyo. Se qualifier c'est un sacerdoce, il faut s'investir trois ou ...