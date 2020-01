Volley-ball : les Bleus battent l'Allemagne et se qualifient pour les JO de Tokyo

Le match s'est terminé avec des larmes... de joie, des rires et un billet direct pour les Jeux de Tokyo. La mission n'était pas simple mais elle a été parfaitement accomplie ! Malgré une Halle Max-Schmeling de Berlin comble, avec plus de 8000 bouillants supporters qui n'ont cessé de pousser derrière leur Nationalmannschaft, les Bleus l'ont fait ! Ils s'envoleront pour les Jeux olympiques l'été prochain.Après l'exploit de la veille face aux Slovènes - au bord de l'élimination et menée 2-0 elle avait retourné la situation pour s'imposer au terme d'un incroyable suspense en 5 sets -, la troupe de Laurent Tillie - qui a porté toute la semaine des chaussettes porte-bonheur avec un sushi brodé dessus - a signé une nouvelle prestation époustouflante pour s'imposer en trois sets (25-20, 25-20, 25-23), vendredi soir, face à l'Allemagne lors de la finale du tournoi de qualification olympique (TQO). # pic.twitter.com/uojKPWPnS4-- FFvolley (@FFvolley) January 10, 2020 Une compétition qui offrait uniquement à son vainqueur le dernier ticket pour le Japon. Et les Français l'ont décroché avec manière et autorité. Ils ont utilisé la frustration de leur échec lors du premier TQO en Pologne en août, de leur 4e place lors de leur Euro en France en septembre et de la longue liste des absences sur ce rendez-vous pour renverser des montagnes et déjouer les pronostics avec caractère. Ce n'est que la deuxième fois que son histoire que la France participera à deux Jeux de suite après les éditions de 1988 à Séoul et de Barcelone en 1992. La 5e fois en 15 éditions depuis l'arrivée du volley aux Jeux en 1964... à Tokyo.Les petits nouveaux déjà indispensablesAlors qu'une défaite, synonyme d'élimination, aurait sans doute précipité la fin de cette incroyable et imprévisible génération et plongé dans l'ombre le volley tricolore jusqu'aux JO de Paris en 2024 - où la France est automatiquement qualifiée en ...