Volley-ball : «Ce n'est pas encore le moment de la faire la fête», prévient Toniutti

Les Bleus ont joué avec leurs nerfs et ceux de leurs supporters. Quel retournement. Menés 2 sets à rien, les Bleus ont fini par renverser une situation bien mal engagée et venir de la talentueuse Slovénie en cinq sets (25-13, 25-22, 14-25, 21-25, 9-15), ce jeudi à Berlin, lors de la première demi-finale du tournoi de qualification olympique (TQO) pour les Jeux de Tokyo l'été prochain. Une victoire qui leur ouvre les portes de la finale qui délivrera à son vainqueur l'ultime billet pour le Japon. Capitaine de l'équipe de France, Benjamin Toniutti savoure le moment mais sait que le plus dur commence.Quel est votre sentiment à l'issue de cette victoire ?BENJAMIN TONIUTTI. C'est un énorme soulagement. On était vraiment mal embarqué pendant 2 sets. Mais on a montré qu'on avait du caractère. On n'a jamais rien lâché même quand on était dominé et la tête sous l'eau. Au début du match, on ne pouvait rien faire, ce n'est pas qu'on jouait mal mais les Slovènes étaient meilleurs que nous.Comment expliquez-vous ce retournement de situation ?Les entrées de Yacine (Louati) et Antoine (Brizard) à ma place ont fait la différence. On a eu quelques décisions en notre faveur et gagné des points importants qui les ont fait douter. Cela me rappelle la demi-finale de l'Euro en 2015 à Sofia où on était mené 2-0 par les Bulgares avant de l'emporter (NDLR : et de gagner la compétition). La joie sur le dernier smash #TQO #GoToTokyo les bleus en finale !!!! pic.twitter.com/GuDA3mMXjY-- FFvolley (@FFvolley) January 9, 2020 Vous mesurez que vous êtes désormais à un match de la qualification pour les Jeux de Tokyo ?C'est le match le plus important. On est heureux de cette victoire mais il faut vite passer au match suivant, ce n'est pas encore le moment de la faire la fête. Ce n'est pas comme après une demi-finale dans une compétition classique où, quoi qu'il arrive, on est sûr de repartir avec une médaille. Là on ...