Volkswagen prêt à supprimer des postes pour retrouver la rentabilité

Le constructeur automobile allemand Volkswagen a dit lundi envisager des suppressions de postes, en jouant sur les départs à la retraite de ses salariés, pour atteindre ses objectifs de rentabilité, dévoilés en juin dernier par le PDG du groupe, Oliver Blume.

( AFP / TOBIAS SCHWARZ )

"C'est clair: le statu-quo ne suffira pas, sans des coupes sensibles. Et nous devons aussi aborder les questions délicates, y compris sur le personnel", a déclaré Thomas Schäfer, le PDG de la marque Volkswagen, devant les syndicats réunis au siège de l'entreprise, à Wolfsburg (centre).

Le groupe veut utiliser la "courbe démographique", c'est-à-dire des retraites anticipées ou le non remplacement des salariés en retraite, a précisé une porte-parole de l'entreprise à l'AFP.

Les dirigeants de Volkswagen s'exprimaient lundi devant des représentants du personnel pour négocier le contenu d'un plan de transformation destiné à réaliser 10 milliards d'économies et une marge opérationnelle entre 9 et 11% d'ici 2030.

Ce programme, annoncé en juin par Oliver Blume doit lui permettre d'améliorer sa rentabilité face à ses concurrents, notamment chinois, qui lui prennent des parts de marché, particulièrement dans l'électrique grâce à des prix moins élevés.

"La situation est très critique. De nombreux marchés sont sous pression, nos commandes, en particulier pour les voitures électriques, sont inférieures à nos attentes", a ainsi déploré M.Schäfer.

Or, "avec nos structures existantes, et nos coûts élevés, nous ne sommes plus compétitifs", a-t-il ajouté, appelant les syndicats à accepter des mesures "de personnels" s'appliquant dès l'an prochain.

"Il faut s'attendre à ce que dans plusieurs endroits, il y ait moins de gens", a ajouté Gunnar Kilian, membre du conseil d'administration, chargé des ressources humaines.

L'amélioration des performances s'inscrit dans un contexte économique compliqué par l'inflation, les hausses de taux d'intérêt, une conjoncture morose en Chine, et des problèmes persistants d'approvisionnement en composants depuis la pandémie.

Après des discussions entre syndicats et direction, les salariés devraient être informés du contenu du plan de rentabilité le 6 décembre prochain, selon le groupe.