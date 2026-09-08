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Vol de trois tableaux au musée Renoir de Cagnes-sur-Mer
information fournie par Reuters 08/09/2026 à 10:04
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(Répétition pour enlever une coquille dans le titre)

Trois tableaux ont été dérobés mardi du musée Renoir de Cagnes-sur-Mer (Alpes-Maritimes), a déclaré le maire (RN) de la ville Bryan Masson sur sa page Facebook.

Il a précisé que deux voleurs se sont introduits dans le musée peu avant six heures du matin, emportant quatre tableaux.

Les voleurs ont été pris en chasse par la police mais ils réussi à prendre la fuite, laissant tomber un des tableaux volés, a poursuivi le maire.

(Inti Landauro, Version française Benoit Van Overstraeten)

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1 commentaire

  • 10:07

    Je pense que les tableaux de Renoir sont surévalués. Aux ventes aux enchères il y a toutes les semaines des chefs d'oeuvre vendus pour moins de 5000 euros. par exemple aujourd'hui chez Lynda trouve.

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