Vol d'appareils russes au large de la Corée du Sud, des chasseurs déployés, dit Séoul

L'armée sud-coréenne a déclaré mardi matin avoir déployé des avions de chasse à la suite de l'incursion de "plusieurs" appareils militaires russes dans la zone d'identification de défense aérienne, au large de la côte orientale de la Corée du Sud, avant que ces appareils ne quittent la zone.

Dans un communiqué, l'état-major de l'armée à Séoul a précisé que les avions russes ont été pistés alors qu'ils approchaient de la zone d'identification de défense aérienne et que les chasseurs ont effectué des "manoeuvres tactiques" afin d'éviter un quelconque incident.

Il n'y a eu aucune intrusion dans l'espace aérien de la Corée du Sud, a-t-il ajouté.

Un peu plus tôt, un avertissement avait brièvement été émis par le ministère sud-coréen de la Sûreté pour l'île d'Ulleung, au large de la côte orientale, en raison de la présence d'un avion russe.

(Jack Kim; version française Jean Terzian)