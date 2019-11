Voitures électriques : Tesla a choisi Berlin pour implanter son usine européenne

Après celles du Nevada, de New York et de Shanghai en Chine, Elon Musk, le fondateur de la marque de voitures électriques Tesla, a annoncé la construction d'une usine à Berlin, en Allemagne, avec l'objectif de l'ouvrir en 2021. null GIGA BERLIN null-- Elon Musk (@elonmusk) November 12, 2019 «J'ai une annonce qui sera probablement bien reçue», a-t-il déclaré mardi soir, dans la capitale allemande, lors de la cérémonie où il a reçu le «Volant d'or» décerné par le journal Bild. «Tout le monde sait que l'ingénierie allemande est extraordinaire, a-t-il ajouté, et cela fait partie des raisons pour lesquelles nous allons implanter notre méga usine européenne en Allemagne.» Congrats to Tesla team on Model 3 winning best midsize car in Germany! https://t.co/4CDTf4c3eC-- Elon Musk (@elonmusk) November 13, 2019 En juillet dernier, Elon Musk avait expliqué aux investisseurs que son entreprise accélérait ses efforts concernant son usine géante de batteries en Europe. L'Espagne, la France ou encore la Belgique étaient sur la liste. Mais pour le patron de Tesla, «Berlin a certaines des meilleures oeuvres d'art au monde.» C'est pourquoi en plus de la fabrication des Model Y et des Model 3 (les moins chers de la gamme), et la construction de batteries, la marque californienne va ouvrir sur place un centre d'ingénierie et de design.Un trublion au pays du haut de gammeCette usine devrait être implantée près du «nouvel aéroport» qui, en principe, aurait dû être inauguré en 2012 mais dont l'ouverture a été repoussée sine die en raison de malfaçons. «Nous devons définitivement avancer plus vite que l'aéroport» a plaisanté le milliardaire. Au pays des Audi, Porsche, BMW ou Mercedes, l'arrivée de Tesla risque de déclencher un léger séisme. Toutefois, il est probable que les marques allemandes vont répliquer avec de nouveaux modèles à électrons. D'autant que l'Allemagne, qui a souffert du scandale du dieselgate, tente ...