Voitures électriques chinoises : opportunité ou risque ?

La montée en puissance des véhicules électriques chinois est comme un tsunami dans l'industrie automobile européenne alors que l'Europe se veut plus verte. Est-ce une opportunité d'achat ou un secteur risqué à éviter en Bourse ?

Découvrez notre analyse de 4 actions de l'industrie chinoise des véhicules électriques en Bourse : action BYD, action NIO, action Xpeng et action Li Auto.

Véhicules électriques : guerre commerciale entre la Chine et l'Europe

La Commission européenne a déclaré enquêter sur les subventions accordées aux fabricants chinois de véhicules électriques qui arrivent en masse sur le marché européen. Cette enquête fait suite à des préoccupations concernant une concurrence déloyale.

Cette évolution s'ajoute aux tensions récentes dans les relations entre l'UE et la Chine, notamment les appels à restreindre les activités des entreprises de télécommunications chinoises telles que Huawei et ZTE. Que penser des actions chinoises de voitures électriques comme investissement en Bourse ?

Analyse de l'action BYD en Bourse

Le fabricant chinois de véhicules électriques BYD (Build Your Dreams) concurrence sérieusement Tesla sur le marché mondial des véhicules électriques. Au premier trimestre 2023, BYD a livré 547 917 véhicules électriques, surpassant Tesla qui en a expédié environ 422 000 sur la même période.

BYD, qui possède une ligne de voitures électriques plus importante que Tesla, devient une option de plus en plus abordable pour les consommateurs chinois désireux de passer aux véhicules électriques. Mais l'entreprise Byd a également étendu sa présence à l'étranger (sauf aux États-Unis).

BYD réussit à maintenir des prix compétitifs grâce à son contrôle de la chaîne d'approvisionnement, notamment la production de batteries au lithium, et aux subventions gouvernementales de Chine pour promouvoir les véhicules électriques.

Graphique en Bourse de l'action BYD

Après avoir atteint un pic en juin 2022 au-dessus des 333 HKD, l'action BYD sur la Bourse de Hong-Kong a baissé jusqu'à fin octobre 2022 avant de remonter jusqu'en juillet 2023 autour des 279 HKD. L'action BYD gagne plus de 20,30 % depuis janvier 2023 et plus de 414 % sur 5 ans.

Analyse de l'action NIO

NIO, une entreprise spécialisée dans les véhicules électriques intelligents haut de gamme, a rencontré des difficultés au cours du deuxième trimestre de 2023.

NIO a en effet livré moins de véhicules avec une baisse de 6,1 % par rapport à la même période en 2022 et de 24,2 % par rapport au premier trimestre de 2023. Les raisons ? Principalement l'introduction de nouveaux modèles et le ralentissement de l'économie en Chine.

Cela a affecté les finances de NIO avec une perte de 835 millions de dollars au deuxième trimestre (plus du double de celle de 2022). Cependant, la société prévoit une forte augmentation des livraisons de véhicules pour le reste de 2023, grâce à la transition vers la plateforme d'achat NT2.0, à l'expansion de son réseau électrique et à l'amélioration de ses capacités de vente.

Graphique en Bourse de l'action NIO

Après une forte hausse entre mai 2020 et janvier 2021, atteignant 66,99 $ sur le NYSE (+ 1 573 %), l'action NIO avait presque tout perdu début juin 2023 avant de se reprendre un peu. Depuis janvier 2023, l'action NIO a augmenté d'environ 2 % et de plus de 8,50 % sur une période de 5 ans.

Analyse de l'action Xpeng

Malgré sa technologie de conduite parmi la plus avancée en Chine, la start-up Xpeng a annoncé une perte plus importante que prévu au deuxième trimestre 2023 (plus importante que celle de la même période en 2022).

La marge brute de Xpeng est également passée en territoire négatif alors que l'entreprise fait face à une concurrence féroce en Chine avec une guerre des prix qui s'intensifie.

Pour faire face à ces défis, Xpeng a lancé une nouvelle voiture, le G6 Ultra Smart Coupé SUV, et a restructuré sa direction. L'entreprise a également reçu un investissement de 700 millions de dollars de Volkswagen pour développer conjointement des véhicules électriques pour le marché chinois. De plus, Xpeng prévoit d'acquérir l'activité de développement de voitures électriques intelligentes de Didi (le Uber chinois).

Graphique en Bourse de l'action Xpeng

Les actions Xpeng sur le NYSE, uniquement disponibles depuis l'été 2020, n'ont fait que chuter depuis son IPO. L'action Xpeng perd en effet plus de 19,60 % depuis, mais gagne plus de 79,50 % depuis janvier 2023 avec une forte accélération depuis juin 2023 où le prix de l'action Xpeng a été multiplié par 3 en Bourse.

Analyse de l'action Li Auto

Au deuxième trimestre 2023, l'entreprise Li Auto a livré 86 533 véhicules (+ 201,6 % par rapport au T2 2022) et a amélioré sa marge bénéficiaire par rapport au trimestre précédent à 21 %.

Les revenus totaux de Li Auto sont en hausse de plus de 228 % par rapport à 2022 à 28,65 milliards de yuans (3,95 milliards de dollars) et son bénéfice brut était de 6,24 milliards de yuans (859,9 millions de dollars), en hausse de 232 % par rapport à 2022.

Graphique en Bourse de l'action Li Auto

Les actions Li Auto sur le Nasdaq disponibles depuis août 2020 performent mieux que celles des autres start-ups. Les actions Li Auto gagnent en effet plus de 87,20 % depuis janvier 2023 et plus de 162 % depuis son IPO. L'action Li Auto évolue actuellement proche de son plus haut atteint début juillet 2023 autour des 42,80 $.

Faut-il investir dans les actions des constructeurs de véhicules électriques chinois ?

Investir dans les actions chinoises de constructeurs de véhicules électriques peut être une option intéressante. Les tendances du marché des véhicules électriques indiquent une demande croissante dans les années à venir, en raison des objectifs de neutralité carbone fixés par de nombreux gouvernements pour les prochaines décennies.

Le marché chinois des véhicules électriques est en plein essor et reste extrêmement compétitif. La Chine est en avance dans cette industrie par rapport à de nombreuses autres régions du monde, ce qui crée des opportunités d'investissement.

Vous pouvez envisager d'investir dans des acteurs majeurs tels que le géant chinois BYD, mais aussi dans des entreprises plus petites comme Nio, Li Auto et Xpeng en fonction de votre tolérance au risque et de vos objectifs. De plus, ces marques étendent leur présence au-delà du marché chinois, ce qui peut également offrir des opportunités de croissance.

Il faut cependant garder en tête les risques potentiels qui pèsent sur le développement des voitures électriques de marques chinoises en Europe, alors que l'UE pourrait davantage taxer les véhicules électriques chinois.

