Voitures d'occasion: les prix continuent à se stabiliser au deuxième trimestre

Les prix des voitures d'occasion ont continué à se stabiliser au deuxième trimestre, restant à de très hauts niveaux, selon les sites d'annonces La Centrale et Leboncoin.

Les prix ont baissé de 0,3% sur trois mois, à 22.900 euros en moyenne, a indiqué mercredi dans un communiqué La Centrale, qui rassemble les annonces de concessionnaires automobiles.

Selon Leboncoin, les prix des véhicules ont même amorcé une légère baisse de 2,5% par rapport au premier trimestre, à 11.181 euros en moyenne pour les véhicules vendus par les particuliers, et 23.126 euros en moyenne pour les véhicules vendus par les professionnels.

Les véhicules âgés de 2 à 8 ans voient notamment leurs prix se stabiliser, indique La Centrale.

Les prix des véhicules d'occasion les plus récents (moins de deux ans) continuent cependant d'augmenter, à près de 30.000 euros en moyenne (+1,4% sur trois mois), à cause "des pénuries de véhicules neufs et de la progression des parts de marché des véhicules électriques et des SUV, qui sont des véhicules plus coûteux", explique Antoine Despujols, directeur Stratégie de La Centrale.

Les véhicules de plus de 15 ans subissent aussi une forte hausse, à 7.990 euros en moyenne (+15,8%), en raison du "maintien d'une forte demande des consommateurs, qui sont contraints de se diriger vers des véhicules plus âgés dans le contexte de baisse de pouvoir d'achat et d'inflation actuel", selon M. Despujols.