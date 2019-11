Voiture électrique : le saut dans l'inconnu

2020, année branchée : nouvelle Zoe, Peugeot e-208, Fiat 500, Volkswagen ID3... L'offre « zéro émission » explose. Mais la demande encore faible plonge les constructeurs dans le brouillard.

La voiture traverse une période à la fois excitante et anxiogène. Longtemps considérée comme une Arlésienne, la mobilité électrique est en train de devenir une réalité commerciale qui s'impose à toutes les marques. Pour l'objet automobile, c'est une chance unique de s'affranchir de la vilaine image qui l'entoure, en particulier dans les grandes villes, de s'émanciper de la banalisation et de contribuer pour de bon à la transition énergétique. Pour autant, l'avènement de ces lendemains qui chantent promet d'être long et difficile. Et, même si l'éventualité n'est évoquée qu'en termes feutrés, les constructeurs n'excluent pas que cette vraie disruption ne vire à la catastrophe industrielle.

A ceux qui en douteraient, il faut dire que la voiture propre n'est pas celle que l'on croit. Une électrique n'a rien du tue-l'amour que prétendent ses adversaires qui, le plus souvent, n'ont jamais pris son volant et se privent d'un plaisir de conduire plus sophistiqué et parfois plus intense que ce qu'ils connaissent. La part des ventes des modèles 100 % électriques ne fait encore que tangenter les 2 % du total des immatriculations en France, mais le mouvement est lancé. Cette proportion, en effet, ne dépassait pas 1,45 % en 2018 et 1,1 % en 2017. Dès 2020, ce taux va mécaniquement progresser, compte tenu du nombre impressionnant de nouveautés qui s'annoncent.

La Renault Zoe, qui représente à elle seule quelque 40 % des ventes de la spécialité, vient d'être renouvelée avec une autonomie portée à 390 km. Dans son sillage, la Peugeot e-208 nourrit de grandes ambitions, alors que la version électrique de la DS 3 Crossback est attendue dans les prochains mois. Les ténors du premium ne sont pas en reste. La Jaguar iPace a été élue Voiture de l'année 2019, alors qu'Audi a lancé son e-Tron, Mercedes son EQC et Porsche son Taycan (625 ch, plus de 450 km d'autonomie). En 2020, on attend la Volkswagen ID.3, la Honda E ou encore une Fiat 500 électrique. Liste non exhaustive. Et ce n'est qu'un début. Renault lancera huit véhicules d'ici à 2022, dont une version de la Twingo et un SUV, et les marques du groupe Volkswagen ont prévu cinquante lancements dans les cinq prochaines années. En parallèle, tous les constructeurs s'apprêtent aussi à commercialiser à partir de l'an prochain des gammes de modèles hybrides et hybrides rechargeables.

