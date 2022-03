Voiture électrique : Carrefour annonce la création de 3.000 bornes sur ses parkings

La géant de la grande distribution va constituer l'un des plus gros réseaux français de recharge.

Carrefour a annoncé mercredi 30 mars l'installation d'ici à 2025 de 3.000 points de charge pour véhicules électriques sur les parkings des supermarchés Carrefour Market qu'il possède, soit plus de 400 magasins.

Les supermarchés franchisés devraient s'équiper en parallèle, a indiqué Carrefour.

Le groupe, qui avait déjà annoncé l'installation de 2.000 bornes dans ses hypermarchés, va constituer ainsi un des plus gros réseaux français de recharge, à l'image de ses concurrents Leclerc (5.000 bornes d'ici à fin 2022), Lidl et Système U, autres groupes de grande distribution et grands vendeurs de carburants pour la plupart. Tesla va également installer des bornes sur les parkings de quelques supermarchés et hypermarchés Casino.

Le pari de la charge rapide

De son côté, Carrefour fait le pari de la charge rapide: chaque supermarché et hypermarché proposera au moins une borne de charge allant de 50 à 300 kW, ce qui permet de réaliser un plein en 20 à 60 minutes, selon des tarifs qui restent à préciser.

La majorité des bornes sera cependant de puissance moyenne (22 kW), permettant de recharger les batteries de quelques dizaines de pour cent pendant ses courses, avec une première heure gratuite pour les clients porteurs des cartes fidélité du groupe.

3 à 4% de la fréquentation

La clientèle venue en voiture électrique ou hybride rechargeable représentent entre 3 et 4% de la fréquentation des magasins, mais les clients sont déjà très nombreux à demander des bornes aux hôtesses de caisse, a indiqué Arnaud d'Hoop, directeur de l'innovation au sein de la filiale foncière de Carrefour. Carrefour proposera aussi des recharges gratuites pour les vélos et trottinettes électriques.

Alors que la Commission européenne compte interdire la vente de véhicules thermiques à partir de 2035 , la loi d'orientation des mobilités (LOM) impose de pré-connecter une place sur vingt dans les parkings des bâtiments existants, et de pré-équiper 20% des places dans les nouveaux parkings. La subvention publique Advenir couvre jusqu'à 60% des coûts hors taxes de fourniture et d'installation.

Carrefour s'est appuyé sur l'opérateur hollandais Allego pour ses hypermarchés et sur le français Driveco pour les Carrefour Market. La société Driveco, qui équipe déjà Leroy Merlin, Leclerc ou Sixt, inaugure avec Carrefour un format où il finance l'installation de la borne et gère son exploitation.