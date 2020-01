Voiture électrique : attention, le prix de la recharge flambe sur l'autoroute

La nouvelle a fait grand bruit. Comment ? Recharger sa voiture électrique coûterait désormais aussi cher que de faire le plein pour une voiture essence ou diesel ? Le réseau Ionity, qui regroupe pour le moment une quarantaine de bornes dans toute la France, mais uniquement sur les autoroutes, a en effet décidé d'augmenter ses tarifs dès ce vendredi.Jusqu'à présent, cette coentreprise qui regroupe plusieurs constructeurs automobiles (BMW, Mercedes-Benz, Ford, Hyundai, Audi et Porsche) et le groupe pétrolier Shell, facturait le plein d'électron huit euros. Désormais, il faudra payer 79 centimes par kilowattheure (kWh). Résultat : avec une consommation estimée, selon les saisons, entre 10 et 20 kilowattheures (kWh) pour 100 km, il faudra dépenser, pour une Renault Zoe, la voiture 100 % électrique la plus vendue en France, jusqu'à 15,80 euros pour parcourir cette même distance. LIRE AUSSI > Voiture électrique à Paris : ce qu'il faut savoir avant de se convertirPour le même trajet dans un véhicule thermique équivalent, une Clio diesel Blue Dci 85, la consommation sur route affichée par le constructeur est de 3,2 litres/100 km. Avec un prix du litre de gazole de 1,57 euros, la facture pour effectuer 100 km est donc de l'ordre de 5 euros. À ces tarifs-là, les avantages économiques tant vantés de la voiture électrique ne sont plus vraiment d'actualité.Comment trouver moins cher ?Sauf pour les propriétaires de voitures des marques citées plus haut, qui bénéficient eux de tarifs préférentiels. Ainsi, le propriétaire d'une Mercedes se voit offrir son abonnement la première année. Le prix du kWh est pour lui de 29 centimes. Soit néanmoins, encore au-dessus du prix de l'électron pour les propriétaires de Tesla. Faire le plein dans l'un des superchargeurs du réseau du constructeur américain ne coûte à ces derniers que 24 centimes.Pour tous les autres, mieux vaut aller voir ailleurs. En téléchargeant par ...