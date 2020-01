Voiture Argus 2020 : la Peugeot 208 distinguée

Après les prix littéraires, voilà ouverte la saison des prix automobiles avec, en point d'orgue, le prix européen de la voiture de l'année annoncé, comme de coutume, à la veille du Salon de Genève début mars. En attendant ce titre convoité internationalement, c'est le titre français de Voiture Argus 2020 qui a été décerné à la Peugeot 208, titre suprême du jury regroupant les avis d'une douzaine de journalistes nationaux (auquel participe Le Point).L'intérêt particulier de ce prix, conformément à la ligne éditoriale de L'Argus, est de privilégier les meilleurs rapports prix-prestations selon sept catégories, puisque tout n'est pas comparable entre un haut de gamme et une citadine, par exemple. Le comité de sélection de L'Argus a ainsi retenu une liste de 42 nouveautés qui ont chacune concouru dans leur catégorie. Les heureuses élues de ces prix se sont ensuite alignées pour le super-prix plus subjectif puisqu'il s'agit de confronter les meilleures de façon transversale.Pour la 4e année consécutive, les Trophées Argus ont ainsi désigné un grand gagnant hors catégorie, en l'occurrence la Peugeot 208. Elle coiffe au poteau les Audi Q3 Sportback, BMW Série 3, Kia XCeed, Mazda 3, Renault Captur et Tesla Model 3. Le jury a attribué des points en mode dégressif (7 pour la note maxi, 1 pour la note mini) et c'est la Peugeot 208 qui a franchi la ligne d'arrivée avec un total de 56 points.Le palmarèsPeugeot 208Tesla Model 3Kia...