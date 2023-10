« Voir mes deux fils s'affronter un soir de coupe d’Europe... »

Ce jeudi soir, Liverpool accueille l'Union Saint-gilloise pour la deuxième journée de la Ligue Europa. L'occasion pour Alexis (24 ans) de retrouver son frère Kevin (25 ans). Rencontre avec Maria Silvina Riela, mère des deux adversaires le temps d'une soirée mais aussi de Francis (27 ans, Rosario Central).

Deux de vos enfants s’affrontent ce jeudi soir, est-ce qu’on se dit qu’on va passer une bonne soirée ?

Je ne vais pas le cacher, je suis très angoissée, et évidemment pressée de voir ça. Je me suis réveillée ce matin avec la messagerie remplie, des appels, et plein de messages sur les réseaux sociaux. On m’a dit que Liverpool et l’Union avaient fait une petite vidéo sur mes enfants. C’est si particulier. Voir mes deux fils s’affronter un soir de coupe d’Europe… Dans la famille, tout le monde est euphorique.…

Propos recueillis par Anna Carreau et Matthieu Darbas pour SOFOOT.com