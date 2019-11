Voile : pour la première fois, des caméras embarquées à bord des maxi-trimarans

Grâce à eux, vous ne verrez plus la course au large comme avant. Engagés depuis le 5 novembre dans la Brest Atlantiques, la course des maxi-trimarans qui passe par Rio de Janeiro (Brésil) et Le Cap (Afrique du Sud), les « media men » Ronan Gladu, Martin Keruzoré, Jérémie Eloy et Yann Riou nous font vivre l'événement de l'intérieur.Pas question pour eux de border les voiles ou de tenir la barre. « Notre mission est de raconter ce qui se passe avec nos moyens, c'est-à-dire l'image », souligne Yann Riou, à bord du Maxi Edmond de Rothschild, avec Franck Cammas et Charles Caudrelier. « Les armateurs veulent un retour sur investissement, chacun doit s'y retrouver », explique Martin Keruzoré du team Sodebo (Thomas Coville, Jean-Luc Nélias). LIRE AUSSI > Première traversée de l'Atlantique pour Basile Bourgnon, quatre ans après la disparition de son pèreSi, lors du Vendée Globe -- le tour du monde en solitaire et sans escale --, les marins se filmaient, la présence à bord d'un spécialiste de l'image permet de vivre la performance de manière encore plus intense. « Les skippers sont concentrés sur le bateau, on est là au bon moment, avec la bonne lumière pour capter un moment clé », justifie Jérémie Eloy (Macif, avec François Gabart et Gwénolé Gahinet).Interdiction d'aider l'équipageL'ancien kitesurfeur pro participe à sa première course au large. « Il y a quatre ans, j'ai envoyé un email à François Gabart pour lui dire que j'aimerais le suivre avec une caméra. Un jour, il m'a appelé pour me proposer d'embarquer. Je n'ai pas hésité, puis je me suis dit : Mais pourquoi tu as dit oui ? » Il a appris les manœuvres, mais ne pourra rien toucher à bord. « En revanche, j'ai le droit de faire à manger et de ranger le bateau, rit-il. Je suis un peu l'homme à tout faire ! » A bord des maxi-trimarans engagés sur la course Brest Atlantiques, des cameramen filment le quotidien des ...