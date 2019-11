Voile : les « media men », des reporters embarqués pour la Brest Atlantiques

La première édition de la course entre maxi-trimarans Ultim dans l'Atlantique, qui s'élance ce mardi, innove, avec un troisième homme chargé, sur chaque bateau, de documenter la navigation.

« J'ai du mal à dire que c'est une course en double ! Rien que par sa présence, ça change notre intimité. » Avant de prendre le départ, mardi 5 novembre, de la toute nouvelle Brest Atlantiques, Thomas Coville a mis les choses au clair. Si le skipper partage la barre de Sodebo - un maxi-trimaran flambant neuf - avec Jean-Luc Nelias pour un « grand huit » de 14 000 milles (environ 26 000 km) dans l'Atlantique, c'est bien à trois qu'ils effectueront cette course entre bateaux de la classe Ultim, des géants marins capables de voler. Car pour la première fois sur une course de ce format, chaque équipe embarquera un troisième homme, un « media man », au rôle bien défini.

« En gros, j'ai le droit de faire la cuisine, le ménage, et de discuter avec eux. C'est à peu près tout », s'amuse Martin Kéruzoré, qui complète le duo sur Sodebo. Pas question pour lui de toucher à quoi que ce soit permettant d'améliorer la performance du bateau. Comme ses trois camarades reporters - Yann Riou (Edmond de Rotschild), Jérémie Eloy (Macif) et Ronan Gladu (Actual Leader) - embarqués sur les quatre Ultim en lice pour ce « semi-marathon et demi-tour du monde », le jeune homme a pour mission de documenter « l'envol des géants » - sous titre officiel de la course.

Un huis clos en haute mer filmé

Au cours de leur traversée de l'Atlantique de Brest à Brest en virant par la baie de Rio de Janeiro (Brésil) et l'île de Robben Island (Afrique du Sud), les quatre maxi-trimarans enverront au minimum une fois par jour, c'est dans leur cahier des charges, images et vidéo de haute qualité. Une pratique qui tranche avec les petites séquences filmées par les navigateurs jusque-là. « Compte tenu de la difficulté de mener ces maxi-trimarans, de la longueur de la course et de sa complexité d'un point de vue météo, nous avons pensé que les skippers n'auraient pas vraiment le temps de s'occuper de transmettre de l'image », explique Emmanuel Bachellerie, directeur de Brest Ultim Sailing, qui organise la course.

