Voile-Le tenant du titre Caudrelier victime d'une avarie sur la Route du Rhum

Charles Caudrelier, le vainqueur sortant de la Route du Rhum, a été victime d'une avarie sur le foil bâbord de son Maxi Edmond de Rothschild dans la nuit de lundi à mardi et voit ses espoirs de doublé s'envoler, a annoncé son équipe mardi matin.

"Le skippeur va bien et la situation est sous contrôle", a indiqué son équipe dans un communiqué. "Pour l’heure, épaulé par son équipe à terre, Charles Caudrelier réalise les opérations nécessaires à la sécurisation du foil endommagé tout en menant des investigations plus poussées à bord pour déterminer l’étendue de l’avarie. Parallèlement, sa cellule routage étudie les différents scénarios possibles."

Le Finistérien de 52 ans pointait en quatrième position de la classe Ultim (des multicoques de 32 mètres de long et 23 mètres de large) lors de cet "incident majeur", selon les termes de son équipe.

Vainqueur dès sa première participation en 2022, record du parcours à la clé, Charles Caudrelier abordait cette 13e édition de la Route du Rhum "dans l'inconnu", comme il l'avait confié à Reuters avant le départ de Saint-Malo (Ille-et-Vilaine), dimanche, en raison d'un nouveau bateau innovant dont la mise au point pourrait prendre deux à trois ans.

Parmi les huit trimarans de la classe Ultim, Anthony Marchand (Actual Ultim 4) avait été le premier à endommager son bateau, victime lundi matin d'un "important problème technique sur son safran central". Il fait route à vitesse réduite vers l'Irlande.

Tom Laperche (SVR-Lazartigue) mène pour l'instant la flotte dans la classe Ultim.

(Rédigé par Vincent Daheron)