Le maxi-trimaran Edmond de Rotschild de l'équipe Gitana a franchi la ligne d'arrivée, mercredi, décrochant la première édition de cette course de part et d'autre de l'Atlantique.

Le « galop d'essai » des maxi-trimarans volant à travers l'Atlantique est terminé. En franchissant, mercredi 4 décembre, la ligne d'arrivée à Brest, le maxi Edmond de Rothschild de l'équipe Gitana, barré par Franck Cammas et Charles Caudrelier, s'est arrogé la première édition de la Brest Atlantiques.

Les deux marins ont bouclé en 28 jours 23 heures et 24 minutes cette course pensée par et pour les Ultim, classe d'élite de trimarans de 32 m de long capables de voler grâce à leurs foils (appendices latéraux qui permettent d'élever le bateau).

« Une fois qu'on aura attrapé les vents du sud et passé le Cap Vert, après ce sera l'autoroute », anticipait Franck Cammas vendredi 29 novembre, lors de la vacation hebdomadaire avec la direction de la course.

Alors que ses deux derniers concurrents encore en lice (sur quatre au départ), Macif de François Gabart et Gwénolé Gahinet et Actual Leader d'Yves Le Blévec et Alex Pella devaient faire un détour par l'ouest pour trouver le bon vent, le bateau de l'équipe Gitana a bénéficié de conditions idéales pour sa remontée de l'océan atlantique.

« Il y a eu des hauts et des bas, ça a été une course hyperdifficile, a savouré Franck Cammas à peine la ligne d'arrivée franchie. Avec Charles, on s'est bagarré tout au long, et voir nos concurrents aussi loin derrière, c'est fou. »

Course née pour « ne pas avoir une année blanche »

La Brest Atlantiques est née sous les auspices d'une année 2018 fracassante pour la classe Ultim. Si le calendrier initial avait suivi son cours, plutôt que de célébrer l'arrivée de Gitana mercredi, on serait cette semaine en train de suivre le premier tour du monde en solitaire de ces bateaux hors-norme, la Brest Océans, l'équivalent d'un Vendée Globe chez les monocoques.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr