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Voile-Laperche remporte sa première Route du Rhum
information fournie par Reuters 08/11/2026 à 03:42

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Tom Laperche a remporté dans la nuit de samedi à dimanche la 13e édition de la Route du Rhum dès sa première participation, à la barre de SVR-Lazartigue, établissant un nouveau record du parcours lors d'une course qui a décimé une partie de la classe Ultim.

Le skippeur de 29 ans a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre à 22h31 heure locale réalisant les 3.542 milles nautiques du parcours entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et la Guadeloupe en six jours, 13 heures, 29 minutes et 48 secondes.

Il efface ainsi la marque établie quatre ans plus tôt par Charles Caudrelier de six jours, 19 heures, 47 minutes et 25 secondes.

Déjà vainqueur l'an passé de la Transat Café L'Or aux côtés de Franck Cammas, Tom Laperche était au coude-à-coude avec Armel Le Cléac'h sur la première partie de cette transatlantique. Mais le skippeur du Maxi Banque Populaire XI a chaviré mercredi matin au large des Açores, trois jours après le départ.

Le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 a finalement été secouru une dizaine d'heures plus tard par un cargo panaméen. Il poursuit son histoire contrariée avec la Route du Rhum puisqu'il avait déjà chaviré sur l'épreuve en 2018.

Armel Le Cléac'h n'a pas été le seul à abandonner dans la classe Ultim - des trimarans de 32 mètres de long et 23 mètres de large. Le tenant du titre Charles Caudrelier a été contraint mardi de mettre un terme à ses espoirs de doublé en raison d'une avarie sur un foil de son nouveau Maxi Edmond de Rothschild - Gitana 18.

Anthony Marchand, le skippeur d'Actual Ultim 4, a également abandonné mercredi, deux jours après "un important problème technique sur son safran central".

Avec trois rivaux en moins parmi les huit engagés dans la classe Ultim, la voie était grande ouverte pour Tom Laperche. Le Morbihannais d'origine, couvé par le vainqueur du Vendée Globe 2012-2013 François Gabart, confirme qu'il est l'un des navigateurs les plus talentueux de sa génération.

Dans la classe Imoca, Corentin Horeau mène largement la flotte à la barre de son bateau MACSF. Il est attendu mardi à Pointe-à-Pitre.

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Camille Raynaud)

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