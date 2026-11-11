Voile-Horeau remporte la Route du Rhum en Imoca

La Français Corentin Horeau a remporté mercredi la 13e Route du Rhum dans la catégorie Imoca, dès sa première participation, à la barre du monocoque MACSF.

Le skippeur de 37 ans a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre à 01h14 heure locale, réalisant les 3.542 milles nautiques du parcours entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et la Guadeloupe en 9 jours, 17 heures et 12 minutes.

Il bat ainsi le précédent record du parcours en Imoca, détenu par le tenant du titre Thomas Ruyant, de deux jours, 24 minutes et 16 secondes.

"Une première comme ça avec MACSF, c’est juste incroyable. Je suis très heureux qu’ils m’aient donné cette chance", a-t-il réagi.

"Lors de la première réunion de rentrée avec toute mon équipe, je leur avais dit qu’il y avait quelque chose à faire sur cette Route du Rhum avec ce bateau, avant que les nouveaux bateaux arrivent. Donc oui, arriver ici avec le record, c’est comme un rêve."

Vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2023, Corentin Horeau a pris la tête de la flotte dès le deuxième jour de course avant de créer un écart impressionnant au large des Açores.

Il a aussi profité des déboires de ses adversaires. Le skippeur de Charal Jérémie Beyou, vainqueur l'an passé de la Transat Café L'Or, a abandonné mardi dernier alors qu'il était deuxième en Imoca, en raison d'un traumatisme cranien et de plusieurs fractures vertébrales et costales.

L'Italien Ambrogio Beccaria, l'un des sérieux prétendants à la victoire après sa victoire en juin sur la Vendée Arctique - Les Sables d'Olonne, a aussi été contraint jeudi à mettre un terme à sa transatlantique à cause de fortes douleurs au dos après avoir chuté dans son bateau Allagrande Mapei.

Grâce à cette victoire, Corentin Horeau s'affirme comme l'un des candidats légitimes à la victoire lors du prochain Vendée Globe, dont le départ aura lieu en novembre 2028. Il a pris la mesure de son Imoca, qui avait terminé deuxième de l'édition 2024-2025 du Vendée Globe lorsqu'il était barré par Yoann Richomme sous le nom de Paprec Arkea.

Le Morbihannais, qui avait terminé deuxième de sa première course en solitaire à la barre du MACSF lors de la 1000 Race en mai, a tellement dominé la course dans sa catégorie qu'il est arrivé seulement deux minutes après le premier des Ocean Fifty, des multicoques de 50 pieds (15,25 mètres) pourtant considérés comme plus rapides.

La Route du Rhum dans la classe Imoca a également été marquée par le premier revers de la jeune carrière de Violette Dorange. La skippeuse de 25 ans, plus jeune compétitrice à avoir bouclé le Vendée Globe en 2025, a abandonné vendredi, cinq jours après une collision entre son bateau Initiatives-Coeur et celui de Romain Pilliard survenue peu de temps après le départ.

Le Français Tom Laperche (SVR-Lazartigue) a remporté, dans la nuit de samedi à dimanche, la course dans la classe Ultim devant Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et Louis Burton (Ultim Armand Thiery).

(Rédigé par Vincent Daheron)