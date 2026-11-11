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Voile-Horeau remporte la Route du Rhum en Imoca
information fournie par Reuters 11/11/2026 à 06:46

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La Français Corentin Horeau a remporté mercredi la 13e Route du Rhum dans la catégorie Imoca, dès sa première participation, à la barre du monocoque MACSF.

Le skippeur de 37 ans a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre à 01h14 heure locale, réalisant les 3.542 milles nautiques du parcours entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et la Guadeloupe en 9 jours, 17 heures et 12 minutes.

Vainqueur de la Solitaire du Figaro en 2023, Corentin Horeau a pris la tête de la flotte dès le deuxième jour de course avant de créer un écart impressionnant au large des Açores.

Il a aussi profité des déboires de ses adversaires. Le skippeur de Charal Jérémie Beyou, vainqueur l'an passé de la Transat Café L'Or, a abandonné mardi dernier alors qu'il était deuxième en Imoca, en raison d'un traumatisme cranien et de plusieurs fractures vertébrales et costales.

L'Italien Ambrogio Beccaria, l'un des sérieux prétendants à la victoire après sa victoire en juin sur la Vendée Arctique - Les Sables d'Olonne, a aussi été contraint jeudi à mettre un terme à sa transatlantique à cause de fortes douleurs au dos après avoir chuté dans son bateau Allagrande Mapei.

Grâce à cette victoire, Corentin Horeau s'affirme comme l'un des candidats légitimes à la victoire lors du prochain Vendée Globe, dont le départ aura lieu en novembre 2028. Il a pris la mesure de son Imoca, qui avait terminé deuxième de l'édition 2024-2025 du Vendée Globe lorsqu'il était barré par Yoann Richomme sous le nom de Paprec Arkea.

Le Morbihannais, qui avait terminé deuxième de sa première course en solitaire à la barre du MACSF lors de la 1000 Race en mai, a tellement dominé la course sans sa catégorie qu'il a battu le premier des Ocean Fifty , des multicoques de 50 pieds (15,25 mètres) pourtant considérés comme plus rapides.

La Route du Rhum dans la classe Imoca a également été marquée par le premier revers de la jeune carrière de Violette Dorange. La skippeuse de 25 ans, plus jeune compétitrice à avoir bouclé le Vendée Globe en 2025, a abandonné vendredi, cinq jours après une collision entre son bateau Initiatives-Coeur et celui de Romain Pilliard survenue peu de temps après le départ.

Le Français Tom Laperche (SVR-Lazartigue) a remporté, dans la nuit de samedi à dimanche, la course dans la classe Ultim devant Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et Louis Burton (Ultim Armand Thiery).

(Rédigé par Vincent Daheron)

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