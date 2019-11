Voile en sortie scolaire : la polémique sur l'affiche de la FCPE n'a pas pesé

Un ministre d'un côté, un représentant associatif de l'autre s'accusant mutuellement de manœuvres électoralistes. Inédit ! Mais, au vu des résultats définitifs publiés mardi, la polémique sur les affiches montrant des mères voilées n'a, semble-t-il, pas pesé. « Nous restons la première fédération de parents d'élèves », se félicite Rodrigo Arenas, le président de la FCPE.Plus de 6 millions de parents ont voté pour élire leurs représentants les 11 et 12 octobre, un taux stable par rapport à l'an dernier. Certes, dans le premier degré, la FCPE ne recueille que 11 % des suffrages, très loin derrière les parents non constitués en associations (63 %). Mais ces chiffres sont quasiment identiques à ceux de l'an dernier : 11,30 % et 63,85 %.A partir du collège, où le rôle des délégués des parents se renforce, la FCPE repasse largement en tête, avec 40,83 % des voix dans le second degré, contre 10,61 % pour sa rivale la PEEP. Par rapport à l'an dernier, elle perd un peu plus d'un point, un étiage habituel, sans grande signification.« Une erreur regrettable »Si ces résultats étaient très attendus, c'est à cause de la polémique à laquelle la FCPE est mêlée. La fédération majoritaire s'est vue reprocher une affiche de campagne montrant une mère voilée, avec la légende : « Oui, je vais en sortie scolaire et alors ? » « Une erreur regrettable », avait jugé Jean-Michel Blanquer, le ministre de l'Education, alors que l'extrême droite se déchaînait sur les réseaux sociaux.« Un ministre qui prend position de la sorte, c'est du jamais-vu. C'est comme s'il essayait de peser dans le résultat des élections de parents d'élèves », nous avait alors confié Rodrigo Arenas. Polémique dans la polémique, Laurent Bouvet, universitaire nommé l'an dernier par Jean-Michel Blanquer au Conseil des sages de la laïcité, avait relayé des parodies de l'extrême droite.Un photomontage avec des ...