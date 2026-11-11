Voile-Barrier première femme à boucler la Route du Rhum en Ultim

La Française Alexia Barrier est devenue mercredi la première femme à boucler la Route du Rhum en catégorie Ultim, en terminant cinquième sur huit engagés dans une transatlantique qui a mis à mal les bateaux de plusieurs de ses concurrents.

La navigatrice de 46 ans a franchi la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre à 15h42 heure locale à bord d'IDEC-Sport CIC, réalisant les 3.542 milles nautiques du parcours entre Saint-Malo (Ille-et-Vilaine) et la Guadeloupe en dix jours, sept heures et 40 minutes.

Elle est arrivée plus de trois jours après son compatriote Tom Laperche , qui a remporté la 13e édition de la Route du Rhum dans un temps record à la barre de SVR-Lazartigue.

Thomas Coville (Sodebo Ultim 3) et Louis Burton (Armand Thiery) ont terminé respectivement deuxième et troisième, tandis que Guirec Soudée (LIAMM) a pris la quatrième place.

À la barre du plus ancien Ultim de la flotte, lancé en 2006, Alexia Barrier a eu du mal à suivre le rythme des leaders. Mais la robustesse et la fiabilité d’IDEC Sport-CIC lui ont permis de venir à bout de cette course transatlantique quadriennale.

Tous les bateaux de la classe Ultim ne peuvent pas en dire autant, puisque trois d’entre eux ont abandonné.

Armel Le Cléac’h, le skippeur de Maxi Banque Populaire XI, a chaviré au large des Açores mercredi dernier, trois jours après le départ. Le vainqueur du Vendée Globe 2016-2017 a ensuite été secouru par un cargo panaméen.

Le tenant du titre Charles Caudrelier a été contraint de mettre un terme à ses espoirs de doublé en raison d'une avarie sur un foil de son nouveau Maxi Edmond de Rothschild - Gitana 18.

Anthony Marchand, le skippeur d'Actual Ultim 4, a également abandonné en raison d'un important problème technique sur son safran central.

La course d'Alexia Barrier n’a toutefois pas été un long fleuve tranquille, entre la déchirure de sa grand-voile qu’elle a tenté de réparer et un problème de winch à quelques jours de son arrivée.

Après avoir été l'une des 13 navigatrices à boucler le Vendée Globe et avoir dirigé le premier équipage 100% féminin à terminer le Trophée Jules-Verne dix mois plus tôt, la Niçoise a brisé une nouvelle barrière.

Elle a pris l'habitude d'ouvrir des portes longtemps restées fermées aux femmes.

Son prochain défi sera d'être au départ de l'Arkéa Ultim Challenge, un tour du monde en solitaire en multicoques Ultim, dont le départ est prévu en janvier 2028.

(Rédigé par Vincent Daheron)