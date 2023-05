Voilà pourquoi Metz va être champion de Ligue 2

05 Fali CANDE (fcm) during the Ligue 2 BKT match between Guingamp and Metz at Stade du Roudourou on May 20, 2023 in Guingamp, France. (Photo by Christophe Saidi/FEP/Icon Sport)

À deux matchs de la fin du championnat, le FC Metz est toujours en lice pour finir champion de Ligue 2. Pour y arriver, les Lorrains doivent prendre six points et espérer les chutes de Bordeaux et Le Havre. Ça tombe bien, c'est ce qui va se passer.

Le topo est simple. À deux journées de la fin du championnat de Ligue 2, trois équipes peuvent encore prétendre monter en Ligue 1 : Le Havre (71 points), Bordeaux (69) et Metz (66). Pourtant bien mal embarqué au début de saison, le FC Metz a rebondi et possède l’arsenal le mieux équipé pour remporter le titre.

Le meilleur effectif du championnat

Les Grenats ont su former un groupe soudé et armé pour renverser leurs deux adversaires, avec en première ligne Alexandre Oukidja qui, fort de ses seize clean sheets , a le titre de meilleur gardien de la saison dans le viseur. Juste devant lui, Ismaël Traoré, bien habitué des pelouses de Ligue 1 qu’il a foulées à 205 reprises avec Angers et Brest. Titulaire depuis le départ de Kiki Kouyaté, l’ancien Angevin a prouvé tout au long de la saison sa solidité et sa sérénité dans la défense messine aux côtés du capo Matthieu Udol, revenu en forme après de nombreuses blessures. Auteur de trois buts et quatre passes décisives, le latéral natif de la région donnera corps et âme pour porter son club jusqu’à l’extase totale. En pointe, l’attaquant vedette qui affole les clubs anglais, le « Roi Georges » Mikautadze. Premier au classement des buteurs avec 23 réalisations, il fait partie des nommés pour le trophée UNFP du meilleur joueur de la saison et se battra pour le club qui l’a dévoilé. Rapide, technique et létal devant le but, l’attaquant géorgien enchaîne les bonnes prestations depuis le début de la saison et ne semble pas résigné à s’arrêter à deux journées de la fin. Sur le banc, László Bölöni, l’entraîneur roumain arrivé en début de championnat avec toute son expérience, compte bien rafler le trophée. Champion avec le Sporting Portugal et le Standard de Liège, puis vainqueur de la Coupe de Belgique avec le Royal Antwerp, il semble avoir les clés en main pour surpasser ses adversaires.…

Par Arthur Charlier pour SOFOOT.com